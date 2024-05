Wolfenbüttel. KSG-Kegler starten wenig erfolgreich bei den Landesmeisterschaften Bohle in Cuxhaven. Nur ein Wolfenbütteler überzeugt.

Große Ambitionen, doch nur ein Wolfenbütteler Kegler triumphierte bei den Landesmeisterschaften Bohle in Cuxhaven. Nach den Mannschaftswettbewerben führte der zweite Teil der Veranstaltung die Bohlespezialisten des Landes erneut in die Stadt an der Kugelbake.

In den Doppel-Disziplinen läuft es für die Kegler der KSG Wolfenbüttel nicht rund

Zunächst standen die Doppel-Disziplinen an. Bei jeweils 18 startenden Paaren qualifizierten sich im Damen-Doppel aus Wolfenbüttel Jessica Kuhnert und Lena Deyerling mit 856 Holz (bei 120 Würfen) für den 12er-Endlauf. Dort erreichten sie mit 868 Holz Platz 6. Nur für die besten Vier reichte es zur Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Im Herren-Doppel schafften es Simon Faber und Thomas Janitschke mit 894 Holz in den Endlauf. Da bei den Herren sogar sechs Paare weiterkamen, war die Hoffnung bei den KSG-Leistungsträgern groß. Beide leisteten sich jedoch ungewohnte Fehler und schafften es nicht, ihre Qualität auf die Bahn zu bringen. Am Ende stand mit 868 Holz ein enttäuschender Platz 10 zu Buche.

Im Mixed-Doppel gab es sogar insgesamt 24 Starter, wovon drei Wolfenbütteler Paare ins Rennen gingen. Die Ausbeute war hingegen genauso enttäuschend. Lena Deyerling kam mit Axel Marienfeld mit 853 Holz auf Platz 15. Jessica Kuhnert erspielte mit Thomas Janitschke 841 Holz, während Vivien Kuznik mit Simon Faber auf 834 Holz kam – was den vorletzten und letzten Platz bedeutete.

Simon Faber sorgt für das einzige Wolfenbütteler Top-Ergebnis

In den Einzel-Disziplinen stand Jessica Kuhnert im 18er-Teilnehmerfeld der Damen. Sie kegelte 871 Holz und wurde 14. Bei den Herren scheiterte Thomas Janitschke mit 874 Holz um einen Platz am Endlauf (13.). Besser machten es seine Kollegen Stefan Groß und Simon Faber. Groß (883) und Faber (889) qualifizierten sich souverän für den 12er-Endlauf. Während Groß (850, Platz 11) von Beginn an Schwierigkeiten hatte, kämpfte sich Faber Bahn für Bahn in die vorderen Ränge. Mit 888 Holz sicherte sich der KSG-Sportwart Platz 4, was ein Startrecht zur deutschen Meisterschaft bedeutet, die Mitte Juni erneut in Cuxhaven stattfindet. Durch die Platzierung darf sich Faber zudem über eine erneute Nominierung für den Landeskader und die Teilnahme an den Ländervergleichsspielen im September freuen. Nach 2023 kegelt somit erstmals ein Wolfenbütteler zum zweiten Mal in Folge für Niedersachsen.

r.