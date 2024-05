Wolfenbüttel. Der SVS verliert das Verfolgerduell in Halchter mit 2:3. Die Topteams MTV Salzdahlum II und MTV Dettum geben sich auswärts keine Blöße.

In ihrem 17. Saisonspiel in der Staffel 2 der 1. Fußball-Nordharzklasse ging der FSV Fuhsetal zum vierten Mal nicht als Sieger vom Platz. Das 2:2 in Heerte dürfte indes kaum etwas daran ändern, dass die Fuhsetaler in der kommenden Spielzeit in der Nordharzliga antreten. Die Topteams in der Staffel 3, MTV Salzdahlum II und MTV Dettum, gaben sich in ihren Auswärtspartien keine Blößen.

Staffel 2

Victoria Heerte – FSV Fuhsetal 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Brackmann (34.), 1:1 Wolf (62.), 2:1 Meyer (64.), 2:2 Stanko (78.).

Fuhsetals Aufstieg in die Nordharzliga bleibt vertagt. Nils Stanko verhinderte in der Schlussphase mit seinem Treffer zum 2:2 die dritte Saisonniederlage des Staffel-Primus, dessen Polster an der Spitze auf den SV Innerstetal II bei vier verbleibenden Partien für die SVI-Reserve satte zehn Punkte beträgt.

Staffel 3

SG Lucklum/Veltheim – MTV Wolfenbüttel III 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Matschewski (25.), 2:0 Bätcke (43.), 3:0 Berkling (73.), 4:0 Matschewski (80.), 5:0 Voss (87.).

Die MTV-„Dritte“ beendet die Saison in der Staffel 3 bei fünf Punkten Rückstand und nur zwei verbleibenden Spielen als Letzter. Es müsste ein kleines Fußball-Wunder her, will das Team das Tabellenende noch verlassen. Voraussetzung wären Siege beim SV Schladen und beim FC Blau-Gelb Asse II. Gleichzeitig dürften weder der TSV Destedt noch der SV Wendessen II im Saison-Endspurt noch punkten.

SV Wendessen II – MTV Salzdahlum II 2:4 (1:2). Tore: 0:1 K.-K. Jäkel (3.), 0:2 Ühlecke (8.), 1:2 Mohns (42.), 1:3 T.-S. Jäkel (47.), 2:3 Kramer (49.), 2:4 T.-S. Jäkel (76.).

Die Salzdahlumer Reserve legte jeweils früh in beiden Halbzeiten den Grundstock für den Auswärtssieg, der ihnen mit 50 Zählern weiter das Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem MTV Dettum um Platz 1 beschert.

FC Blau-Gelb Asse II – MTV Dettum 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Koch (19.), 0:2 Schneider (56.), 0:3 Heuer (65.).

Aufstiegsanwärter MTV Dettum ließ im benachbarten Wittmar nichts anbrennen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem MTV Salzdahlum II um Platz 1 (beide 50 Punkte) geht im Saison-Endspurt in unverminderter Schärfe weiter. „Respekt für meine Mannschaft“, sagte Dettums Trainer Gregor Armgart. „Sie hatte 75 Prozent Ballbesitz, hat den Ball gut laufen lassen und hat sich gut bewegt.“ Als bei den Hausherren Konzentrationsschwächen auftraten, waren die Gäste zur Stelle: Nach zwei Pressingattacken der Dettumer auf die Asse-Verteidiger waren Yannick Schneider und Marcel Heuer die Nutznießer und erzielten die entscheidenden Tore zum 2:0 und 3:0.

SV Halchter – SC Schladen 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Jegel (23.), 1:1 Heinke (43.), 2:1 Seidel (81.), 3:1 Schmidt (85.), 3:2 Becker (89., Elfmeter).

Nach dieser Niederlage haben die Schladener Gewissheit: Sie sind raus aus dem Aufstiegskampf. „Ein Unentschieden wäre vielleicht ein gerechtes Ergebnis gewesen“, sagte Halchters Spieler Tobias Lehmann. „Schladen war sehr bemüht, wir haben uns nur aufs Verteidigen konzentriert.“ In der Schlussphase, als auf Halchteraner Seite die Kräfte schwanden, fuhren die Hausherren noch zwei klare Offensivaktionen – und erzielten tatsächlich die nicht mehr für möglich gehaltenen Treffer zum 2:1 und aus abseitsverdächtiger Position zum vorentscheidenden 3:1.

Sportfreunde Ahlum – TSV Destedt 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Mura (14.), 1:1 Klante (55.), 1:2, 1:3 Engelke (62., 88.).