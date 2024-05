Wolfenbüttel. SG Achim/Börßum/Hornburg wahrt mit Auswärtssieg die Aufstiegschance, SG Sickte/Hötzum verliert daheim und denkt nur noch ans Pokalfinale.

In der Staffel 1 der Fußball-Nordharzliga wahrte die SG Achim/Börßum/Hornburg ihre Chance zum Bezirksliga-Aufstieg. In der Staffel 2 setzte es für die SG Sickte/Hötzum, den SV Kissenbrück und die nun fast sicher abgestiegene SG Veltheim/Lucklum enttäuschende Heimniederlagen.

Staffel 1

TSV Münchehof – SG Achim/Börßum/Hornburg 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Blume (3.), 0:2 Bätz (47.).

Die SG legte jeweils zu Beginn beider Halbzeiten den Grundstock zum Sieg. „Nach dem Unentschieden zuletzt in Rhüden hatte das Auswärtsspiel in Münchehof eine große Bedeutung“, sagte SG-Trainer Bilal Kötüz. „Wir waren die effektivere Mannschaft mit dem Ball, unser Gegner dagegen wurde hauptsächlich durch lange Bälle gefährlich, die wir gut verteidigt haben.“ Der Sieg seiner Mannschaft, die im Aufstiegsrennen bleibt, sei „zu keinem Zeitpunkt gefährdet“ gewesen. „Wir haben eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt.“

FC Groß Döhren – TSV Gielde 3:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Ledowski (12., 16.), 3:0 Antkowiak (22.), 3:1 Brunokowski (32.), 3:2 Ulrich (89.).

Für die Gielder war die Partie nach 22 Minuten quasi gelaufen. Groß Döhren hatte sich ein ordentliches Torpolster geschaffen, von dem die Hausherren bis zum Schluss zehrten.

Staffel 2

SG Veltheim/Lucklum – SV Fümmelse 2:7 (2:3). Torte: 0:1 Junicke (9.), 1:1, 2:1 Oula (22., 30.), 2:2 Schlochtermeyer (39.), 2:3 Kendzia (40.), 2:4, 2:5, 2:6 M. Reihers (50., 60., 63.), 2:7 T. Wohlfart (85.).

Die SG kam gut in die Partie und führte nach zwei Toren von Sounde Oula mit 2:1. „Leider leisten sich dann erneut einige Spieler eine mentale Auszeit, was zu drei Platzverweisen und insgesamt sieben Gegentoren führte“, seufzte SG-Betreuer Christian Müller. Der Abstieg der Veltheimer ist damit kaum noch abzuwenden. „Die Planungen laufen für die Kreisklasse, alles andere wäre unrealistisch.“

BV Germania Wolfenbüttel II – TuS Cremlingen 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Schütze (35., 38.), 3:0 Benic (80.).

„Es war ein solides Spiel meiner Jungs, man kann es auch Sommerkick nennen“, sagte BVG-Trainer Dennis Keihe. Cremlingen habe lediglich in der zweiten Halbzeit zweimal aufs Tor geschossen, wirklich Gefahr für das eigene Tor sei aber nie aufgekommen, so Keihe weiter. „Es war ein absolut verdienter Sieg für uns.“

SG Sickte/Hötzum – SC Gitter II 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Gomzi (5.), 0:2 Gauf (52.), 1:2 Curland (54.), 1:3, 1:4 Gomzi (56., 70.).

Gitters Reserve legte mit einem Rumpfkader einen überzeugenden Auswärtsauftritt in Sickte hin. Die elf etatmäßigen Spieler, die Gitters Trainer Michael Weber zur Verfügung hatte, wurden durch die A-Jugendlichen Justin Liam Gomzi und Ryan Casey unterstützt. Beide Youngster überzeugten. „Was Ryan in der Abwehr abgeliefert hat, war aller Ehren wert. Mit einer Ruhe am Ball, die für sein Alter nicht selbstverständlich ist, hat er seinen Job hervorragend erledigt“, sagte Weber. Gleiches Lob bekam Gomzi, der drei Treffer zum 4:1-Erfolg beisteuerte.

„Es geht für uns in der Liga sportlich um nichts mehr. Man merkt das an der Körpersprache und an der Bereitschaft der Spieler, zum Training zu kommen“, sagte SG-Spielertrainer Stephan Köchy. „Bei uns denken alle Spieler nur ans Pokalfinale. Dann wollen sie fit und dabei sein.“ Am Dienstagabend (19 Uhr) geht‘s zunächst aber noch einmal um Punkte: Die SG hat in Hötzum den SV Fümmelse zu Gast.

SV Kissenbrück – SV Glück Auf Gebhardshagen 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Schaumann (14., 53.), 1:2 Bomba (57.), 1:3 Brandeis (83.). Besonders: Rot für Kissenbrück (74.).

Glück Auf-Trainer Timo Kleiner sah auf dem schwer bespielbaren Platz einen verdienten Sieg seiner Mannschaft: „Wir haben uns von dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ In der 74. Minute schwächte sich der SVK durch eine rote Karte wegen Nachtretens selbst. „Wir haben mal wieder unser Heimspiel-Gesicht gezeigt“, sagte SVK-Trainer Alexander Böhm. Auf eigenem Platz läuft es in dieser Saison einfach nicht rund. „Wir haben die Anfangsphase verschlafen, und auch danach kamen wir nie so richtig ins Spiel“, sagte Böhm weiter. Beide Teams hätten keinen Fußball zum Zunge schnalzen gezeigt. Böhm: „Unter dem Strich haben wir verdient verloren.“