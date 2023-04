Ein Dreierpack und zwei Doppelpacks: VfL-Frauen überragen

Die VfL-Frauen haben sich am Sonntag vor 3077 Zuschauern im AOK-Stadion mit einem standesgemäßen Sieg in die Länderspielpause verabschiedet. 8:0 (3:0) hieß es nach 90 Minuten gegen Werder Bremen, die Tore der Wolfsburgerinnen erzielten Alexandra Popp (11., 43. Minute), Tabea Waßmuth (40.), Ewa Pajor (47., 82.) und Rebecka Blomqvist (78., 90, 90.+2.). Weil die Münchenerinnen ihre Pflichtaufgabe beim SV Meppen mit 2:0 ebenso locker löste, belegen die Grün-Weißen weiterhin Rang 2 in der Bundesliga.

Dabei begann die Partie für das Team von Trainer Tommy Stroot mit einem echten Handicap. Denn Lena Lattwein verletzte sich bei einem Zusammenprall nach nicht einmal fünf Minuten an der Schulter und musste ausgetauscht werden. Svenja Huth stand dafür schon minutenlang an der Seitenlinie bereit, konnte aber wegen fehlender Spielunterbrechung nicht rein. Diese folgte dann in Minute 10. Und sofort waren die Grün-Weißen da.

Huth setzte gemeinsam mit Angriffskollegin Tabea Waßmuth die Bremer Abwehr unter Druck und erzwang eine Ecke. Diese kam wieder über Waßmuth zu Lynn Wilms, aber ihren Kopfball klärte Werders Lina Hausicke noch – allerdings genau vor die Füße Popps, die ihre starke Form unterstrich und zur frühen Führung traf (11.). Bremens Torhüterin Anneke Borbe, die im Sommer zum VfL wechseln wird, sah dabei auch nicht allzu sicher aus.

Jedoch: Die Bremerinnen, die zuletzt zwei wichtige Erfolge in Serie gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt feierten, spielten munter mit. Nationaltorhüterin Merle Frohms parierte aus kürzester Distanz hervorragend gegen Maja Sternard (17.).

In Hälfte 1 klebte Ewa Pajor noch das Pech an den Schuhen

Dann nahmen sich die Wolfsburgerinnen aber wieder der Spielkontrolle an und hätten durch Waßmuth (28.) die Führung ausbauen können und durch Ewa Pajor (34.) sogar müssen. Doch der polnischen Stürmerin klebte da noch das Pech an den Stollen. Anders als bei Waßmuth, die nach einem schönen weiten Ball aus der eigenen Hälfte die Ruhe behielt und zum 2:0 traf (40.). Weil Popp nach starker Vorarbeit von Jule Brand noch vor der Pause das 3:0 erzielte, war die Partie bereits früh entschieden.

Stroot konnte sich den Luxus erlauben, der zuletzt arg beschäftigten Linksverteidigerin Felicitas Rauch einen frühen Feierabend zu gönnen und Joelle Wedemeyer zu bringen. Auch Popp und Kathrin Hendrich gingen früh vom Feld. An der Übermacht des VfL veränderte sich durch die Maßnahmen nichts zum Schlechten für die Grün-Weißen – ganz im Gegenteil.

Nach dem 4:0 hätte das Stroot-Team noch drei, vier weitere Tore erzielen können

Keine zwei Minuten waren in Hälfte 2 gespielt, da spazierte Popp durchs Mittelfeld und brachte Pajor ins Spiel, die ihre Durststrecke nach sieben torlosen Spielen in Folge mit einem lockeren Abschluss beendete – und entsprechend gelöst jubelte. Im Anschluss an das 4:0 hätte das Stroot-Team noch fünf, sechs weitere Tore erzielen können. Die eingewechselte Blomqvist traf dann gleich dreifach, aber ein lupenreiner Hattrick war es wegen Pajors zwischenzeitlichem zweitem Treffer des Tages zum 6:0 nicht.

Nach der Länderspielpause, in der die deutsche Mannschaft mit zahlreichen Wolfsburgerinnen erst bei den Niederländerinnen und dann in Nürnberg gegen Brasilien antritt, geht es in die entscheidenden Saisonwochen in allen Wettbewerben.

Am Sonntag, 23. April, geht es in der Champions League Zuhause gegen Arsenal

Am Samstag, 15. April, steht das Halbfinalduell im DFB-Pokal beim Dauerrivalen FC Bayern in München an. Am Sonntag, 23. April, empfangen die VfL-Frauen im Semifinale der Champions League, aus der die Münchenerinnen bereits ausgeschieden sind, den FC Arsenal aus London in der großen VW-Arena. Und am Montag, 1. Mai, steigt das Rückspiel in der englischen Hauptstadt um den Einzug ins Finale, das dann Ende Mai in Eindhoven steigt – mit den VfL-Frauen?

Die Hausaufgaben am Sonntag gegen die Bremerinnen souverän erledigt zu haben, war wichtig, aber kein Gradmesser für die Endphase der Saison. Da warten höhere Hürden auf das Stroot-Team, das nun auf die Zielgeraden der Saison einbiegt. Und hoffentlich bald wieder auf Lattwein setzen kann, deren Aus neben dem teilweise sorglosen Umgang mit den eigenen Torchancen der einzige Wermutstropfen des Sonntags war.

