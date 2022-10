Wolfsburg. Bei der UWCL-Auslosung in Nyon haben die Wölfinnen Losglück. So stehen die Chancen der Wolfsburger Bundesliga-Fußballerinnen.

Auf den österreichischen Klub St. Pölten trifft der VfL Wolfsburg (links Ewa Pajor, hier 2017 in einem Testspiel gegen die Österreicherinnen) in der Gruppenphase der Champions League.

Champions League der Frauen VfL trifft in der Gruppe auf Prag, St. Pölten und Rom

Echtes Losglück hatte der VfL Wolfsburg bei der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase. Die Bundesliga-Fußballerinnen erwischten eine machbare Gruppe und treffen dort auf Slavia Prag aus Tschechien, St. Pölten aus Österreich und AS Rom aus Italien. In allen anderen Vierergruppen ist die Leistungsdichte deutlich höher einzuschätzen.

Mehr zum Thema:

Manon Melin besaß mit Blick auf den VfL ein feines Händchen. Die ehemalige niederländische Nationalspielerin (136 Länderspiele) spielte bei der Zeremonie am frühen Montagnachmittag in Nyon in der Schweiz die Losfee. Moderiert wurde die Veranstaltung von der ehemaligen deutschen Nationalspielerin und VfL-Akteurin Nadine Keßler, die mittlerweile Leiterin der Abteilung Frauenfußball beim Europäischen Fußball-Verband (Uefa) ist.

Die Wölfinnen hatten sich zusammen mit den drei anderen topgesetzten Teams Chelsea, Lyon und FC Barcelona in Topf 1 befunden und bekamen mit Ausnahme von Topf 4 (Rom) immer den vermutlich leichtesten Gegner aus den anderen Töpfen zugelost.

Start ist am 19./20. Oktober

Die Gruppenphase startet an den Terminen 19./20. Oktober. Der genaue Spielplan wird aber erst noch festgelegt. Das Endspiel findet am 3. oder 4. Juni im Philips-Stadion in Eindhoven/Niederlande statt.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Chelsea WFC, Paris Saint-Germain, Real Madrid, KFF Vlaznia.

Gruppe B: VfL Wolfsburg, Slavia Prag, St. Pölten, AS Roma.

Gruppe C: Olympique Lyon, Arsenal London, Juventus Turin, FC Zürich.

Gruppe D: FC Barcelona, Bayern München, FC Rosengard, Benfica Lissabon.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de