Felicitas Rauch fehlt dem VfL Wolfsburg zum Saisonstart

Dieser Ausfall schmerzt den Frauenfußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg sehr. Wegen einer Verletzung am rechten Sprunggelenk fällt Nationalspielerin Felicitas Rauch „mehrere Wochen“ aus und verpasst somit den Saisonstart.

Mehr zum Thema:

Wölfe-Post - Jetzt den Newsletter bestellen Jede Woche alle News zum VfL Wolfsburg ins Postfach E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Auftakt gegen den 1. FFC Turbine Potsdam am Samstag, 28. August (Anstoß um 13 Uhr), wird sie laut Klub noch nicht wieder fit sein. Die Abwehrspielerin hatte sich während einer Trainingseinheit am vergangenen Freitag verletzt und war bereits im Testspiel gegen den niederländischen Top-Klub FC Twente aus Enschede (Endstand 2:0) nicht zum Einsatz gekommen.

„Rauch wird trotz der Verletzung am kommenden Freitag mit den ,Wölfinnen’ ins Trainingslager nach Harsewinkel reisen und dort ihre Reha-Maßnahmen fortsetzen“, schreibt der VfL in seiner Pressemitteilung. Die 25-jährige Abwehrspielerin absolvierte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 32 Pflichtspiele für den VfL in Bundesliga, DFB-Pokal beziehungsweise Champions League. Dabei gelangen ihr vier Tore.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de