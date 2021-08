Eigentlich hätten die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg (hinten rechts Lena Oberdorf) gegen Turbine Potsdam die Bundesliga-Saison eröffnen sollen, nun haben sie aber am 28. August volle TV-Präsenz. Die Partie wird live im RBB übertragen, Highlights gibt's am Abend in der ARD-Sportschau.