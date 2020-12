VfL Wolfsburg: Lerch will Duisburg nicht wieder einladen

So lange ist das letzte Aufeinandertreffen noch nicht her. Am 18. Oktober empfing der VfL Wolfsburg in der Bundesliga den MSV Duisburg . Mit 5:2 setzte sich der Double-Sieger am Ende zwar durch. Aber trotzdem war Stephan Lerch , der Trainer der Grün-Weißen, nicht vollauf zufrieden. Denn seine Spielerinnen hatten den MSV durch individuelle Fehler zu den zwei Gegentoren eingeladen. Das kann auch mal schief gehen – und am Sonntag um 14 Uhr sind die Duisburgerinnen erneut in der AOK-Arena zu Gast. Diesmal geht’s um das Erreichen des Viertelfinals im DFB-Pokal .

Doch logischerweise war vor dem schnellen Wiedersehen das letzte Duell noch einmal Thema. Bei Lerch ist es noch sehr präsent . Direkt nach dem Spiel im Oktober hatte der VfL-Coach von „unnötigen" Gegentoren gesprochen und gesagt: „Wir hatten eine Phase, in der wir Fehler gemacht haben. Dadurch haben wir Duisburg eingeladen." Gegen den MSV ging es trotzdem glatt. Aber einen knappen Monat später eben nicht mehr. Im Topspiel beim FC Bayern leistete sich der VfL erneut individuelle Aussetzer . München, das eine andere Qualität auf den Platz bringt als Duisburg, bestrafte das und siegte mit 4:1. Lerch: Duisburg kann uns ärgern Wieder knapp vier Wochen später sagt Lerch im Rückblick auf das MSV-Spiel: „Wir haben gesehen, dass es ein Gegner ist, der uns ärgern kann ." Und zwar mit den üblichen Mitteln. Tief stehen, auf Konter laufen, dann schnell umschalten. Die Wolfsburgerinnen sind es eigentlich gewohnt. Dennoch es ist nicht immer so einfach, gegen ein solch destruktive Spielweise Lösungen zu finden. Erwartet Lerch im Pokalspiel beim MSV erneut diese Herangehensweise? Jein, schließlich gibt es „nur diese eine Partie". Heißt: Die Duisburgerinnen müssen selbst auch aktiv werden und mindestens ein Tor schießen, um weiterzukommen. Der VfL muss Lösungen finden Daher plant der VfL-Coach zweigleisig. Denn dass der MSV es auch anders kann, zeigte er beim 5:2 in der zweiten Halbzeit, als er die Taktik wechselte und die Wolfsburgerinnen plötzlich hoch anlief. Prompt fielen die beiden Gegentore aus VfL-Sicht. „Ich stelle mich auf beide Optionen ein", sagt Lerch, der einschränkt: „Ich glaube nicht, dass sie uns dauerhaft attackieren werden." Dennoch: „Wir müssen Lösungen haben , damit sie uns nicht auf dem falschen Fuß erwischen." In der Liga ist Duisburg Letzter Dass die individuelle Qualität klar für den VfL spricht, ist keine Überraschung. In der Liga steht Duisburg mit erst zwei Pünktchen auf dem letzten Tabellenplatz . Es sieht ganz so aus, als ob das Nachfolgeteam des einstigen Spitzenklubs FCR Duisburg (deutscher Meister 2000, dreimal DFB-Pokalsieger) in die 2. Liga absteigt. Für den VfL bedeutet das: Zieht man das eigene Spiel ohne individuelle Patzer durch, sollte nichts anbrennen. „Tempo hochhalten, Ball und Gegner laufen lassen, immer wieder Druck ausüben", zählt Lerch als die Mittel zum Zweck auf. „Dann kommen wir auch zu Chancen." Ein Spektakel mit vielen Toren wie beim 5:2 im Ligaspiel muss es für den 36-Jährigen nicht unbedingt werden. „Wenn es am Ende ein 1:0 wird, dann nehme ich das auch", sagt er. Hauptsache, es geht im Pokal weiter . Schließlich ist der Cup der Lieblingswettbewerb der Wolfsburgerinnen : Sechsmal in Folge konnten sie ihn zuletzt gewinnen. Der Weg zu Nummer 7 führt am Sonntag über Duisburg.