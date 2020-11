VfL-Frauen vor Bayern-Hit: Jakabfi als X-Faktor

Immer wenn es so richtig wichtig wurde, war Zsanett Jakabfi in der vergangenen Saison bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg außen vor. Sowohl beim K.o.-Turnier in der Champions League als auch in den beiden Bundesliga-Spitzenspielen gegen Bayern schmorte die 30-Jährige die gesamte Zeit auf der Bank. Nun könnte das anders werden: Die Offensivspielerin aus Ungarn erlebt gerade eine Art zweiten Frühling und ist für die Grün-Weißen so wichtig wie schon lange nicht mehr. Wird sie im Topspiel am Sonntag beim FC Bayern München nun sogar zum X-Faktor für den VfL?

Jakabfi spielt bereits seit 2009 in Wolfsburg, der damalige Coach Ralf Kellermann holte sie von ihrem Jugendklub MTK Hungaria Budapest an den Mittellandkanal. Sie war an allen Erfolgen des Klubs beteiligt, schoss in 244 Spielen starke 102 Treffer . Doch in den vergangenen Jahren rückte sie mehr und mehr ins zweite Glied. Trainer Stephan Lerch brachte die Ungarin meistens von der Bank oder in Spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, und auch dann lieferte Jakabfi konstant ab. Sie traf, das zeigt die Statistik, verlässlich wie ein Uhrwerk.

Großes Lerch-Lob für Jakabfi

Doch in diesem Jahr ist es ein bisschen anders. Nach dem plötzlichen Weggang von Pernille Harder sowie den verletzungsbedingten Ausfällen von Ewa Pajor vor Saisonbeginn sowie zuletzt von Pauline Bremer und Alexandra Popp kommt der 30-Jährigen eine wichtigere Rolle zu – und Jakabfi liefert: Sechs Tore in sieben Bundesliga-Spielen sind eine nie dagewesene Quote für sie. Hinzu kommt ihr Viererpack im DFB-Pokal bei Regionalligist VfL Bochum. Der bisherige Höhepunkt: Jakabfi setzte den Schlusspunkt beim 5:0 vor einer Woche in Potsdam, technisch perfekt, in einer Mischung aus Seit- und Fallrückzieher.

Lerch betont: „Jay macht das sehr, sehr gut. Auf sie ist einfach Verlass, wie sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat.“ Und der VfL-Trainer sagt weiter: „Und dabei meine ich nicht nur ihre Tore. Sie ist schon lange im Verein und lebt unsere Werte hervorragend vor. Mit ihrer Art, Fußball zu spielen, übernimmt sie Verantwortung und zieht andere mit.“

Die 30-Jährige nimmt ihre Rolle top an

Ganz offensichtlich hat sich die Ungarin in ihre Rolle perfekt eingefügt. Nicht für Unruhe sorgen, wenn in den Topspielen andere vorgezogen werden. Aber voll da sein, wenn man gebraucht wird – das kann nicht jede Spielerin. Bei Wolfsburgs Nummer 3, die in der Vergangenheit auch immer mal wieder langwierige Verletzungen aus der Bahn geworfen hatten, klappt das aber offenbar.

Und das ist auch ein Grund, warum der VfL trotz zahlreicher Probleme mit den genannten Ausfällen keineswegs als Underdog ins Bundesliga-Gipfeltreffen geht und zu einem Gegner reist, der in acht Spielen noch ohne Punktverlust ist, 26 Tore selbst geschossen hat – und noch keines kassiert. „Es ist dabei nicht so, dass Bayern gar keine Möglichkeiten zugelassen hätte“, betont Lerch, der nicht zuletzt dank Potsdam voller Selbstvertrauen in dieses Spiel geht: „Bei uns herrscht totale Zuversicht. Wir haben uns klar das Ziel gesetzt, das Spiel zu gewinnen und danach Tabellenführer zu sein.“

Ergebnis und Art und Weise überraschen den VfL-Coach

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag war dem Trainer anzumerken, dass es ihm ein wenig zu sehr darum ging, dass der VfL, in den vergangenen vier Jahren Meister und Pokalsieger, in diesem Jahr einmal mit einem Rückstand von zwei Punkten und damit als Verfolger in das direkte Duell geht. „Man konnte mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen rechnen, das ist für mich keine Überraschung.“ Lerch meinte: „Es war eher eine Überraschung, dass das in den vergangenen Jahren nicht der Fall war.“

So oder so: Der VfL will die im Vergleich zu den vergangenen Jahren leicht verschobenen Kräfteverhältnisse am Sonntag wieder geraderücken. Jakabfi, im vergangenen Jahr in den Topspielen kein Faktor, könnte es am Bayern-Campus werden. Das ist zumindest Lerchs Hoffnung: „Wir würden es uns wünschen, dass sie ihre Leistung auch am Sonntag auf den Platz bringen kann.“ Im Spitzenspiel könnte sie so zum X-Faktor werden.

FC Bayern München – VfL Wolfsburg, Sonntag, 14.05 Uhr, NDR und BR übertragen live im TV, Magentasport kostenpflichtig im Internet.