Gemeinsame Fußball-EM? Kellermann relativiert Popps Idee

Einen kühnen Vorschlag machte DFB-Kapitänin Alexandra Popp angesichts von Terminproblemen. „Lasst doch die EM im gleichen Land mit der Männer-EM stattfinden, um ein Riesending daraus zu machen“, sagte die Stürmerin des Frauenfußball-Bundesligisten im Interview mit dem Sport-Informationsdienst. Hintergrund: Die EM der Männer kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer nicht stattfinden und wird um ein Jahr verschoben. Für 2021 ist auch die Frauen-EM terminiert.

Allerdings soll das Männerturnier in mehreren Ländern ausgetragen werden. Bei einem paneuropäischen Turnier sei eine Zusammenlegung „schwierig“, doch „Poppi“ glaubt an zusätzliche Aufmerksamkeit und viel Fanzuspruch: „Es wäre zumindest mal einen Versuch wert. Ich stelle mir das ganz cool vor. Das wäre eine Welle, auf der wir mit dem Frauenfußball mitschwimmen und einen Riesenmehrwert mitnehmen könnten.“

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, ist gegen Popps Vorschlag und erklärt warum. Foto: archiv

Das realistische Szenario ist zwar, dass die Frauen-Endrunde in England in den Sommer 2022 verschoben wird und so seine eigene Bühne behält. Aber interessant ist Popps Idee allemal, auch generell für die Zukunft. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt aber Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, warum die Umsetzung von Popps Idee dem Frauenfußball nicht förderlich sei.

Herr Kellermann, was halten Sie von Alexandra Popps Vorschlag, die kommende EM betreffend, aber auch generell?

Grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn sich Spielerinnen Gedanken über die Weiterentwicklung ihrer Sportart machen. Im Falle der nächsten EM gibt es aber das Problem, dass ja auch das olympische Frauenfußball-Turnier 2021 stattfinden wird, an dem Schweden, die Niederlande und Frankreich teilnehmen werden. Diese Teams werden nicht zwei Turniere innerhalb weniger Wochen spielen. Generell sehe ich bei einer gemeinsamen Austragung logistische Probleme, schon allein, was die personellen Ressourcen der Uefa betrifft.

Entstünden durch eine gemeinsame Austragung Vor- oder Nachteile für die Frauen-Klubs beziehungsweise den Frauenfußball?

Ich glaube nicht, dass die Ausrichtung eines gemeinsamen Turniers von Vorteil für den Frauenfußball wäre. Bei der EM 2017 in den Niederlanden waren die Stadien voll, auch die WM 2019 in Frankreich fand vor gut besuchten Rängen statt. In den Stadien herrschte eine tolle Atmosphäre. Die beiden Turniere haben gezeigt, dass dieses Alleinstellungsmerkmal dem Frauenfußball eher guttut als schadet.

Wenn man den EM-Rhythmus mit dem der Männer gleichschaltet, müsste dann nicht ohnehin auch der WM-Rhythmus der Frauen an den der Männer angepasst werden, damit die kontinentalen Wettbewerbe weiter im Zwei-Jahres-Rhythmus bleiben? Wie sehen Sie die Chancen dafür auf Fifa-Ebene?

Das ist eine sehr theoretische Frage: Wenn man gemeinsame Turniere anstreben würde, müsste man tatsächlich den kompletten Kalender anpassen, das ginge nur über die Fifa. Aber ich sehe überhaupt keine Signale in diese Richtung.

Auch wenn es nicht sehr wahrscheinlich ist, gestatten Sie die Frage: Sollten und könnten Männer- und Frauen-EM beziehungsweise -WM im Falle einer Zusammenlegung zeitgleich im selben Gastgeberland erfolgen, um die anwesenden Fan-Massen für beide Veranstaltungen zu gewinnen? Oder sollten die Wettbewerbe zeitnah nacheinander erfolgen, um eigens dafür eingerichtete Infrastruktur effizient zu nutzen?

Weder noch. Aus meiner Sicht sollte alles so bleiben, wie es ist. Das heißt nicht, dass man nicht hier und da ein großes Fußball-Event kreiert, bei dem man Frauen und Männern die gleiche Bühne bietet. Vielleicht auch im Vereinsfußball. Aber die großen Frauen-Turniere sollten weiter in den ungeraden Jahren stattfinden. Wie erwähnt: Die letzten Turniere haben doch gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind: Gut gefüllte Stadien, größer werdende TV-Reichweiten. Ich würde dieses Rad nicht mehr zurückdrehen. Die Gefahr, dass der Frauenfußball bei einem gemeinsamen EM- oder WM-Turnier nur als Randnotiz wahrgenommen wird, wäre zu groß. Das fängt ja schon bei den Anstoßzeiten an: Sollen die Gruppenspiele der Frauen dann um 10 Uhr und 12 Uhr beginnen, um den gängigen Anstoßzeiten bei den Männer-Wettbewerben aus dem Weg zu gehen? Man wird kaum einen Sendeplatz zur Prime Time bekommen.