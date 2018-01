Bis 2020! Harder verlängert beim VfL

Wolfsburg Die VfL-Fußballerinnen wollen im Konzert der Großen in Europa weiter mitmischen. Und ein ganz wichtiger Baustein dafür ist die Dänin Pernille Harder. Bereits in ihrem ersten Halbjahr hatte die Offensivspielerin, die im Januar 2017 vom schwedischen FC Linköpings gekommen war, großen Anteil am Double...