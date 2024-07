Wolfsburg. Für die Wolfsburger beginnt die neue Spielrunde mit einem Kracher. Das Auftaktprogramm für die Grün-Weißen ist hammerhart.

Seit Donnerstag, 12 Uhr, ist bekannt, wie die ersten Begegnungen in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga aussehen werden. Das Eröffnungsspiel bestreiten Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen gegeneinander. Das teilte die Deutsche Fußball-Liga mit. Der Meister tritt am Freitag, 23. August, von 20.30 Uhr an im Borussia-Park an. Erstmals seit zwölf Jahren sind die Bayern nicht beim Eröffnungsspiel dabei. Die wurden in der Vorsaison nur Dritter hinter Leverkusen und Stuttgart.

Leverkusens Gegner aus Mönchengladbach wird am 23. August auf einen anderen Sportdirektor zurückgreifen müssen. Denn Nils Schmadtke, der auch schon beim VfL Wolfsburg als Chefscout unter seinem Vater Jörg (Geschäftsführer Sport) fungiert hatte, verlässt die Borussia nach nur einem Jahr wieder. Das ist seit Donnerstag bekannt. Schmadtke war vergangenes Jahr aus Wolfsburg an den Niederrhein gewechselt.

VfL Wolfsburg empfängt den FC Bayern am ersten Spieltag

Sein Ex-Arbeitgeber, der VfL, empfängt am ersten Spieltag gleich den Rekordmeister: Am 24. oder 25. August kommt der FC Bayern in der VW-Stadt vorbei, um sich mit dem Team von Trainer Ralph Hasenhüttl zu messen. Der Bundesliga-Auftakt des neuen Bayern-Trainers Vincent Kompany kann damit von den Sitzen der VW-Arena aus bestens beobachtet werden.

Am zweiten Spieltag muss die grün-weiße Auswahl in den hohen Norden reisen. Zum ersten Bundesliga-Heimspiel Holstein Kiels überhaupt werden die Wolfsburger zu Gast sein. Danach kommt Frankfurt, dann geht es nach Leverkusen, ehe der VfB Stuttgart in die VW-Stadt reist. Ein hammerhartes Auftaktprogramm für den VfL.

Nach dem 15. Spieltag, den die Grün-Weißen in daheim gegen Borussia Dortmund bestreiten werden, bricht die Winterpause an. Am 10. Januar 2025 geht es dann bereits weiter. Der letzte Bundesliga-Spieltag am 17. Mai steigt dann für die Wolfsburger in Mönchengladbach.

