Wolfsburg. Dass Marcel Schäfer den VfL Wolfsburg verlassen möchte, sorgte bereits vor Monaten für seine Freistellung.

Nun ist es offiziell: Marcel Schäfer geht zu RB Leipzig. Das bestätigen die Vereine am Sonntag in einer Pressemitteilung. Dass es ein Angebot von den Leipzigern gegeben hatte, war bereits seit April bekannt - der VfL Wolfsburg stellte den Sportgeschäftsführer daraufhin frei. Seither bestimmt Sportdirektor Sebastian Schindzielorz gemeinsam mit Trainer Ralph Hasenhüttl die Geschicke der Grün-Weißen. Von Montag an übernimmt der Däne Peter Christiansen die Zügel beim VW-Klub. Der 49-Jährige ist Nachfolger Schäfers, er kommt für rund 1,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Kopenhagen.

Auch interessant

VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg verlängert mit einem Nachwuchstalent Von Henning Thobaben

Verhandlungen zwischen VfL Wolfsburg und RB Leipzig stockten zuletzt

Nach der Nachricht im Frühjahr blieb es lange still um die Personalie Schäfer - sowohl bei den Wolfsburgern als auch bei Leipzig. Nach lange stockenden Verhandlungen um die Ablöse Schäfers soll diese nach unseren Informationen nun bei rund 1,5 Millionen Euro liegen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert:

Podcast : Hören Sie in unseren Wölfe-Talk-Podcast rein – Hintergründe, Analysen und News in Audio-Form.

: Hören Sie in unseren Wölfe-Talk-Podcast rein – Hintergründe, Analysen und News in Audio-Form. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red