Wolfsburg. Wolfsburgs Bundesliga-Fußballerinnen verpflichten mit Luca Papp von Ferencvaros Budapest die nächste ungarische Nationalspielerin.

Bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg lohnt es sich, in Zukunft ganz genau hinzuschauen, wer da eigentlich auf dem Rasen stehen soll. Denn ab jetzt besteht Verwechslungsgefahr - zumindest, was den Namen betrifft: Am Donnerstag vermeldete der Klub, dass die Mannschaft um Co-Kapitänin Alexandra Popp zur kommenden Saison mit Luca Papp verstärkt wird. Papp ist ungarische Nationalspielerin, im defensiven Mittelfeld zu Hause und erhält einen langfristigen Vertrag bis 2027. Die 22-Jährige dürfte eine der Spielerinnen sein, mit denen der VfL einen Vorgriff für die Zukunft tätigt. Im Sommer 2025 steht ein Riesenumbruch an, gleich 14 Verträge laufen aus.

Papp ist bereits die zweite Spielerin, die von Ferencvaros Budapest zum VfL kommt

Papp bringt mit 22 Jahren schon einiges an internationaler Erfahrung mit nach Wolfsburg. Sie kommt auf 23 A-Länderspiele für Ungarn, sieben weitere in der Qualifikation für die Königsklasse. Papp kommt von Ferencvaros Budapest, von wo der VfL bereits im Winter Linksverteidiger-Talent Diana Nemeth verpflichtet hatte. Fünf Mal holte sie seit ihrem Debüt 2019 mit dem ungarischen Topteam die Meisterschaft.

Papp ist schon Feuer und Flamme für ihren neuen Klub, sagte laut VfL-Mitteilung: „Ich kämpfe schon mein Leben lang dafür, Träume wie diesen zu verwirklichen. Jetzt ist es an der Zeit, mein Bestes für diesen tollen Verein zu geben.“ Die 22-Jährige weiter: „Ich bin sehr stolz darauf, bald ein Teil dieses Klubs zu sein und verspreche, dass ich auf dem Platz niemals aufgeben werde.“ Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball des VfL, deutet an, dass es allerdings noch etwas dauern kann, bis Papp an der Seite von Popp für Furore sorgen wird: „Luca wird bei uns ausreichend Zeit bekommen, um sich an das Niveau in der Frauen-Bundesliga zu gewöhnen.“

Die ungarische Nationalspielerin ist nach dem niederländischen Abwehr-Ass Caitlin Dijkstra (Twente Enschede), Mittelfeldspielerin Janina Minge (SC Freiburg) und Linksverteidigerin Sarai Linder (TSG Hoffenheim) der vierter Sommer-Neuzugang des VfL.