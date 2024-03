Wolfsburg. Es sind die Erzrivalen im Frauen-Fußball: Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern München treffen Samstag aufeinander. Mit klaren Kampfansagen.

Zum Gipfeltreffen der Frauen-Bundesliga kommt es am Samstag, 17.45 Uhr in Wolfsburg: Dann sind alle Augen auf die Partie zwischen dem VfL und dem FC Bayern München gerichtet. Es ist das Spiel, auf das zahlreiche Fußball-Fans hinfiebern. Und auch die Vereine selbst. Bayern-Präsident Herbert Hainer kommt mit einer klaren Kampfansage in die VW-Stadt: Er will Wolfsburg den Rang ablaufen und die Vormachtstellung des deutschen Frauen-Fußballs endlich in die Säbener Straße in München verorten.

In den Startformationen der zwei besten Frauen-Bundesligisten dürften am Samstag zahlreiche Nationalspielerinnen stehen. Zwei Gegner mit talentiertem und erfahrenem Aufgebot treffen aufeinander. Ein Spiel, das die Meisterschaft entscheiden könnte – zumindest die Richtung weisen könnte. Aktuell führen die Münchenerinnen die Bundesliga-Tabelle mit 42 Punkten an. 38 Zähler verbuchen die Wölfinnen auf ihrem Punkte-Konto. Bei einem Sieg Bayerns würde das Team von Alexander Straus die Führung auf sieben Punkte ausbauen. Sollte Wolfsburg gewinnen, kommen sie auf einen Zähler heran.

VfL Wolfsburg und FC Bayern München im Kampf um zwei Titel: Meisterschaft und DFB-Pokal

Fest steht: Die Bayern-Frauen haben in der aktuellen Liga-Saison noch keine Niederlage kassiert. Wolfsburg hingegen verlor das Hinspiel mit 1:2 und das jüngste Liga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim ebenso mit 1:2. Dass die Wölfinnen auf alles setzen und mit Siegeswillen in die Partie gehen, steht außer Frage. Auf Werbeplakaten machen sie schon seit Wochen deutlich: „Mia san hia zu Hause.“ Eine Kampfansage, die auf den Bayern-Slogan „Mia san mia“ anspielen soll. Zu Hause wollen die Wölfinnen also keine Punkte abgeben, ihre zwei Niederlagen passierten jeweils auswärts.

Es wird ein Knaller-Spiel. Laut Kicker-Informationen hat der VfL Wolfsburg bereits 20.000 Tickets verkauft. Es ist eines der Saison-Highlights und wird in der Volkswagen-Arena ausgetragen. Ein cleverer Schachzug, um bei den Bayern-Profis für Nervenflattern zu sorgen? Schließlich kommen sie mit einem klaren Ziel in die VW-Stadt: Sie wollen drei Punkte mit in den Süden nehmen, um quasi den Deckel auf die Meisterschaft zu setzen.

Auch interessant

Jule Brand bleibt beim VfL Wolfsburg - trotz Barcelona-Interesse Von Celine Wolff

Bayern-Präsident Herbert Hainer will Wolfsburg den Rang ablaufen – Lena Oberdorf macht Ansage

Auch im DFB-Pokal wollen sie angreifen. Am Ende der Saison soll für die Bayern-Frauen das erste Double in der Geschichte stehen. Eine Kampfansage von oben. Gegenüber dem Kicker sagte Herbert Hainer: „Wir haben großen Respekt vor dem VfL Wolfsburg, der enorme Verdienste um den deutschen Frauenfußball hat, aber wir sind auf einem guten Weg, dass es hier zu einer Wachablösung kommt.“ Die Rot-Weißen wollen Wolfsburg vom Thron stoßen. „Aktuell haben wir es geschafft – und wir werden alles dafür geben, dass es so bleibt“, sagt Hainer.

Wir sind auf einem guten Weg, dass es hier zu einer Wachablösung kommt. Herbert Hainer - über die Spitze des Frauenfußballs

Dieses sportliche Ziel verfolgt der FC Bayern München allerdings noch ohne Lena Oberdorf, die erst im Sommer per Ausstiegsklausel zu den Bayern wechselt. „Hier und jetzt spiele ich bis Ende der Saison beim VfL, und wir haben die Möglichkeit, noch zwei Titel zu gewinnen. Mein Ziel ist es, am Ende der Saison mit meinen Mitspielerinnen diese zwei Titel zu feiern – und dafür werde ich bis zum Schluss alles geben“, wird Oberdorfs persönliche Kampfansage in der Sport-Bild zitiert.

Mein Ziel ist es, am Ende der Saison mit meinen Mitspielerinnen diese zwei Titel zu feiern – und dafür werde ich bis zum Schluss alles geben. Lena Oberdorf - über die Titeljagd mit dem VfL Wolfsburg

Lena Oberdorf vor dem Wechsel zum FC Bayern München: Titel will sie mit dem VfL Wolfsburg gewinnen

Die 22-Jährige, an der auch der FC Chelsea Interesse gezeigt hatte, wird eine entscheidende Rolle in der Flutlicht-Partie spielen. Nach einem Formtief in der ersten Saisonhälfte wirkt sie seit der Transfer-Bekanntgabe befreiter und spielt wieder auf ihrem gewohnten Niveau. „Ich glaube, ich kann auch über mich sagen, dass ich in der Hinrunde nicht das gespielt habe, was ich kann. Ich war da auch mental gut beschäftigt mit meiner Leistung“, sagte sie nach einem Testspiel gegen Sparta Prag im Januar. Schon damals sagte sie, dass sie die „alte Lena“ wiederfinden wolle. Die Lena, die jeden Zweikampf gewinnt und jeden Ball holt, um letztendlich mit ihrem Team die noch zu holenden Trophäen einzuheimsen.

Ein junges Talent, das auch der Bayern-Chefetage nicht unauffällig blieb. Laut der Sport-Bild war es Jan-Christian Dreesen, der sich höchstpersönlich in die Transferverhandlungen einmischte. Im Sommer ist es so weit, bis dahin steht nicht nur das kommende Liga-Spiel auf dem Plan, sondern auch noch mögliche DFB-Pokal-Partien. Sollte Wolfsburg am 30. März gegen die SGS Essen gewinnen und sich der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am 31. März durchsetzen, können die Spitzenteams im DFB-Pokal-Finale am 9. Mai aufeinander treffen. Zwei Mannschaften, die unlängst nicht mehr nur im Kampf um Titel, sondern auch im Kampf um die Macht des deutschen Frauen-Fußballs konkurrieren.

Mehr wichtige Nachrichten zum VfL Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was bei den Männern und Frauen des VfL Wolfsburg passiert: