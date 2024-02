Wolfsburg. Die aktiven Anhänger des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg konkretisieren ihren Fan-Protest und mahnen mehr Einfluss im Klub an.

Die Fanszene des VfL Wolfsburg legt mit ihrer Kritik an der Führung des eigenen Fußball-Bundesligisten noch einmal nach. Schon am Samstag anlässlich des Heimspiels gegen Borussia Dortmund hatten vor allem die Ultras nicht nur gegen den geplanten Investoren-Einstieg in der Deutschen Fußball-Liga (DFL) protestiert, sondern auch Zustände im eigenen Klub angeprangert. In einem am Dienstagabend in den sozialen Medien veröffentlichten Post fordern die Anhänger nun ein Mitbestimmungsrecht beim VfL.