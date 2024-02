Wolfsburg. Der Neuzugang absolvierte seine erste Einheit bei den Wolfsburger Bundesliga-Fußballern. Die Frage ist: Passt er ins Kovac-System?

Am Mittwoch war der Deal perfekt. Und am Donnerstagvormittag trainierte der Neuling bereits erstmals mit seinen künftigen Mannschaftskameraden des VfL Wolfsburg. Öffentlich war die Einheit der Bundesliga-Fußballer nicht. Doch am Freitag bei den letzten Übungen vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, Volkwagen-Arena) können die Fans der Grün-Weißen den frisch verpfichteten Kevin Behrens erstmals zu Gesicht bekommen.