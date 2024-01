Wolfsburg. Der Trainer des VfL Wolfsburg hat vor der Fußball-Bundesliga-Partie gegen Köln vor allem für einen Spieler lobende Worte übrig.

Nicht selten wechseln sich im Profi-Fußball Glück und Pech, Freud und Leid, Erfolg und Misserfolg rasend schnell ab. Wer am letzten Spieltag noch der große Matchwinner war, kann eine Woche später schon zum Gespött der Massen im Stadion werden. Und manchmal braucht es einfach auch nur ein paar Einsätze über 90 Minuten, die für einen Spieler alles grundlegend verändern können. Beim VfL Wolfsburg ist es bei Maximilian Arnold so, den Chefcoach Niko Kovac vor der Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, Volkswagen-Arena) sogar wieder in den Kreis der Nationalmannschaftskandidaten zu loben versuchte.