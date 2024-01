Wolfsburg. Trotz des 10:0-Kantersiegs der VfL-Fußballerinnen im Test gegen Prag: Coach Tommy Stroot legt den Akzent weiter auf die Offensive.

Man muss schon ein bisschen suchen, um einen zweistelligen Sieg der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zu finden, ganz gleich ob in einem Test- oder einem Pflichtspiel. Bevor die Wolfsburgerinnen am Freitag Sparta Prag im vorletzten Test der Wintervorbereitung mit 10:0 abgeschossen haben, hatten sie sich im Mai 2022 mit einem 10:1 in Jena die Meisterschaft gesichert. Es war kurz vor dem Start in die zweite Saisonhälfte ein starkes Zeichen des Bundesliga-Tabellenführers gegen das Spitzenteam aus Tschechien. Die Botschaft: Es geht wieder aufwärts nach dürftigeren Hinrunden-Partien, die Mannschaft ist zurück im Angriffsmodus.