Almancil. Der polnische Linksaußen glänzt im Test gegen Schalke mit einem Tor und einer Vorlage - und hofft auf mehr Spielzeit beim VfL Wolfsburg

In seinem ersten Jahr beim VfL Wolfsburg hatte Jakub Kaminski ordentlich abgeliefert: Die junge polnische Linksaußen kam auf 31 Bundesliga-Einsätze sowie vier Treffer und drei Assists. Die zurückliegende erste Hälfte der laufenden Saison war dagegen fast ein kompletter Reinfall für den 21-Jährigen. Bei immerhin noch elf Einsätzen sammelte er aber nur 156 Spielminuten - ohne Tor und Vorlage. Für „Kuba“ waren die Trainingslager-Tage in Portugal daher auch so etwas wie ein persönlicher Neustart. Den er glänzend nutzen konnte.