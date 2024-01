Almancil. Aber die Nummer 2 des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat schon einen genauen Plan, in welche Richtung es danach gehen soll.

So ein neues Jahr bringt immer auch wieder einen Neustart mit sich. Das ist beim VfL Wolfsburg in diesen Tagen nicht anders. Im Trainingslager in Portugal will der Fußball-Bundesligist die durchwachsene erste Saisonhälfte hinter sich lassen und wieder durchstarten. Und weil es im alten Jahr angesichts der etwas angespannteren Lage nicht so richtig reinpasste, hat der Klub also an diesem Mittwoch erst verkündet, was eigentlich bereits schon länger klar ist: Torwart Pavao Pervan, die 36 Jahre alte Nummer 2 des VfL, wird ein weiteres Jahr dranhängen und hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert. Das verkündete der Klub während seines Trainingslagers im portugiesischen Almancil. Wenn es nach dem sympathischen Österreicher geht, wird es nicht sein letztes Profi-Jahr. Gleichwohl hat er schon eine genaue Vorstellung für die Zeit nach der aktiven Karriere.