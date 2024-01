Almancil. Jaap Reesema und seine Frau Kim Kötter, frühere Miss Universe in den Niederlanden, besuchten Sebastiaan Bornauw in Portugal.

In ihrer niederländischen Heimat wäre der Trubel für Jaap Reesema (oder auch Jake Reese) und seine Frau Kim Kötter vermutlich etwas größer gewesen. In Almancil konnten sie am Mittwochvormittag bei angenehmen 18 Grad Celsius ganz entspannt dem Training des VfL Wolfsburg zuschauen. In Holland sind beide ziemlich bekannt: Er gewann 2010 die niederländische Version von X-Factor, sie wurde in ihrer Heimat 2002 Miss Universe. Im VfL-Trainingslager schauten sie mit ihren drei Kindern vor allem vorbei, weil sie einen Wolfsburg-Profi wiedersehen wollten.