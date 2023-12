Wolfsburg. VfL-Geschäftsführer Michael Meeske spricht im Interview über Finanzen, Nachhaltigkeit und Fanbindung beim Fußball-Bundesligisten.

Seit fünf Jahren ist Michael Meeske Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Die Themenbreite, mit der er sich in diesem Amt beschäftigen muss, ist groß. Von dem Ringen um Nachhaltigkeit im Profifußball, einer angespannten Finanzsituation bei Eigner Volkswagen, Diskussionen mit Fans über den Investoren-Einstieg bis zur sportlichen Lage bei den Grün-Weißen – selten in seiner Amtszeit waren die Herausforderungen beim Fußball-Bundesligisten so vielfältig.