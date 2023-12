Wolfsburg. Im Vergleich der Bundesliga-Trainer des VfL Wolfsburg ist Niko Kovac nur Durchschnitt und die bisherige Saison 2023/24 in den Flop 10.

Weder Weihnachtsgans noch Silvester-Fondue dürften den Verantwortlichen und Spielern des VfL Wolfsburg in diesem Jahr so richtig schmecken. In ihren bislang 27 Saisons in der Fußball-Bundesliga wiesen die Wölfe nur fünfmal nach 16 Spieltagen eine schlechtere Bilanz als aktuell auf. Was Trainer Niko Kovac zu denken geben sollte: Nach sechs der zehn schlechtesten Ausbeuten bis zur Winterpause waren die verantwortlichen Coaches spätestens am Saisonende verschwunden. Die meisten kamen gar nicht bis dahin.