Wolfsburg. Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer ist kein Freund von Wintertransfers. Trotzdem könnte beim VfL einiges passieren.

Lange währt die Pause für die Bundesliga-Fußballer des VfL Wolfsburg nicht. Bereits am 28. Dezember (11 Uhr) bittet Cheftrainer Niko Kovac seine Mannschaft wieder auf die Trainingsplätze am VfL-Center, bevor sich die Grün-Weißen am 2. Januar für ein Trainingslager in Richtung Portugal aufmachen. Damit haben die Profis nur eine Woche Zeit, um über die Weihnachtstage den Kopf ein wenig freizubekommen. Trotzdem wird sich der eine oder andere wohl Gedanken machen, wie und ob es für ihn im nächsten Jahr bei den Wölfen weitergehen kann.