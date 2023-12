Wolfsburg. Nach dem 1:0 gegen Werder stehen die VfL-Fußballerinnen ganz vorne, „aber es bringt am Ende nichts, wenn wir das wieder verspielen“.

Es war alles andere als schön anzusehen, aber das störte die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nach dem 1:0-Arbeitssieg gegen Werder Bremen herzlich wenig. Nach dem so rumpeligen Saisonstart waren die drei Punkte und die damit verbundene Rückkehr an die Bundesliga-Tabellenspitze das Wichtigste. Da wollte am Ende eines aus VfL-Sicht ereignisreichen Jahres und kurz vor Weihnachten keiner mehr die große Keule schwingen und von einem spielerischen Rückfall sprechen. „Es geht besser“, fasste es Co-Kapitänin Svenja Huth am Stadionmikro knapp zusammen, bevor sie sich mit ihren Mitspielerinnen auf die Ehrenrunde machte und den Zuschauern mit einem großen Plakat für die Unterstützung dankte. Erreicht hat der VfL mit diesem letzten Sieg des Jahres noch nichts, aber es ist dennoch ein ganz wichtiger Schritt gewesen, mit eben diesem einen Punkt mehr als Meister Bayern München in die Weihnachtsferien zu gehen.