Wolfsburg. Der kroatische Neuzugang erzielte beim 1:0-Sieg des VfL Wolfsburg seinen ersten Bundesliga-Treffer aus dem Spiel heraus.

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg eine Woche zuvor war Lovro Majer noch der Unglücksrabe. Der Kroate hätte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in der ersten Hälfte in Führung schießen müssen, als er nach Querpass von Joakim Maehle aus gerade mal sechs Metern über das Tor setzte. Beim 1:0-Erfolg seiner Mannschaft bei Darmstadt 98 holte der 25-Jährige dann aber nach, was er gegen die Breisgauer versäumt hatte: Majer erzielte nach gut einer Stunde das Siegtor für die Wölfe. Nicht wenige dürften jetzt hoffen, dass es für den drittteuersten Einkauf in der VfL-Geschichte so gut weitergeht.