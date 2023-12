Darmstadt. Der VfL Wolfsburg erkämpft sich beim SV Darmstadt in Unterzahl einen 1:0-Sieg – Ein wichtiger Erfolg für Trainer Niko Kovac.

Es lässt sich streiten, ob das nun ein großer Befreiungsschlag war. Aber die Bundesliga-Fußballer des VfL Wolfsburg haben am Samstag ohne Frage in einer schwierigen Situation Nerven und Moral bewiesen. Beim Auswärtsspiel in Darmstadt haben sie trotz langer Zeit in Unterzahl einen 1:0 (0:0)-Sieg errungen und ihrem gefährdeten Trainer Niko Kovac vorerst den Job gerettet.