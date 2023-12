Wolfsburg. Jonas Wind traf neunmal in der Liga. Aber einen zweiten Spieler mit Torriecher hat der Bundesligist auch am Samstag in Darmstadt nicht.

Satte 37 Gegentreffer hat Darmstadt 98 in der laufenden Saison kassiert, das sind im Schnitt mehr als 2,5 pro Spiel. Ende Oktober schenkten dem Aufsteiger allein die Bayern acht Buden ein. Die Defensive des Teams von Trainer Torsten Lieberknecht ist die mit Abstand löchrigste in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg steht in der Partie am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion am Böllenfalltor also unter Druck. Nach 120 torlosen Minuten im DFB-Pokal in Gladbach und dem 0:1 in der Liga gegen Freiburg käme eine weitere Offensiv-Nullnummer einer Bankrotterklärung der Angriffsabteilung gleich. Das Problem in diesem Mannschaftsteil ist bereits seit langem sichtbar: Neben Jonas Wind mit seinen neun Ligatreffern strahlt kein Spieler dauerhaft Torgefahr aus.