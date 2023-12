Wolfsburg. Am Montagabend gibt‘s gegen Werder Bremen den Abschluss nach einem turbulenten Jahr für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg.

Dass die Partie am Montagabend (19.30 Uhr, Sport1) in der Frauenfußball-Bundesliga gegen Werder Bremen eine Premiere für den VfL Wolfsburg darstellt, ist für VfL-Trainer Tommy Stroot so gar kein Thema („Ich hätte es gar nicht mehr gewusst“). Die Wolfsburgerinnen wollen mit einem Sieg dieses für sie so wilde Jahr 2023 abschließen. Werder ist dabei ein absoluter Lieblingsgegner der Grün-Weißen, dementsprechend hofft der Klub erneut auf einen deutlichen Sieg. Schwer fällt weiter der Blick auf den internationalen Wettbewerb.