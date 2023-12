Wolfsburg. Yannick Gerhardt stand bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nicht immer in der Startelf – zuletzt setzte Kovac wieder mehr auf ihn.

Viele erfolgreiche Mannschaften haben sie, diese vielseitigen Allrounder, die mannschaftsdienlichen Arbeiter. Bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg füllt Yannick Gerhardt diese Rolle bereits seit 2016 aus. Spektakuläre Ballkunststücke, rasante Dribblings und Tore am Fließband kann sich der Routinier nicht auf die Fahne schreiben. Dafür aber Tugenden, die vielleicht gerade der VfL in dieser Phase braucht. Vermutlich auch deshalb setzte Wolfsburgs Trainer Niko Kovac zuletzt wieder stärker auf Gerhardt, bot ihn im Pokal in Gladbach sowie in der Bundesliga gegen den SC Freiburg von Beginn an auf.