Wolfsburg. Auch in der abgelaufenen Serie hinkte der Fußball-Bundesligist seinen Ansprüchen hinterher. Doch die Wende zum Guten kam rechtzeitig.

Wenn es in der Gegenwart nicht läuft, hilft manchmal ein Blick in die Vergangenheit. Der zeigt nicht selten: Es gab schon schlimmere Zeiten und irgendwie hat man auch die überlebt. Beim VfL Wolfsburg mag sich mancher in den vergangenen Wochen damit getröstet haben, dass der erste Teil der Saison 2022/23 ebenfalls zäh verlief. Damals hatte der Fußball-Bundesligist einen extrem holperigen Start in die Serie, doch vor allem in den Partien vor der Winterpause war der Turnaround gelungen und die Mannschaft legte die Grundlage für einen spannenden Kampf um die internationalen Plätze – der bekanntlich am Ende nicht von Erfolg gekönt war. Spätestens durch die 0:1-Niederlage der Profis gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende ist aber klar: Eine ähnliche Aufholjagd wie damals wird zunehmend schwerer.