Dortmund/Wolfsburg. Auf dem Weg zum 10. DFB-Pokal-Sieg in Serie führt der Weg der Wolfsburger Fußballerinnen Anfang März über Ex-Trainer Stephan Lerch.

Allzu viele einfache Aufgaben gibt es ohnehin nicht mehr im DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen, doch diese hat es für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, die am Wochenende mit 4:1 in der Bundesliga beim 1. FC Köln gewannen, auf jeden Fall in sich: In der Runde der letzten Acht geht‘s Anfang März (5. bis 7. März) zur TSG Hoffenheim mit Ex-Trainer Stephan Lerch. In der Liga hatte es im Oktober zuletzt ein 2:2 in Wolfsburg gegeben.

Lerch oder Stroot - eine Serie wird reißen

Eine Serie wird dabei reißen: Lerch hat in seinen vier Jahren als Chefcoach der VfLerinnen nicht ein einziges Spiel im Pokal verloren, knüpfte daran mit der TSG an. Auch Stroot, der im dritten Jahr in Wolfsburg arbeitet, ist in diesem Wettbewerb noch ungeschlagen - schließlich haben die Grün-Weißen zuletzt im November 2013 (0:1 gegen Frankfurt) letztmalig verloren, stehen aktuell bei 47 Siegen in Serie. Essens Coach Markus Högner, der ebenfalls eine VfL-Vergangenheit hat, sagte in der ARD-Sportschau: „Ich war froh, dass Wolfsburg direkt weg ist.“ Auf ihn wartet ein Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen.

Es war am Sonntagabend in Dortmund gleich die erste Partie, die Ex-Profi Jens Nowotny zog. U17-Weltmeister-Coach Christian Wück fungierte als Ziehungsleiter im Rahmen der ARD-Sportschau. Zwei Partien konnten dabei noch nicht genau ermittelt werden, da die Champions-League-Teilnehmer Bayern München (bei Kickers Offenbach) und Eintracht Frankfurt (gegen den SC Freiburg) Ende Januar erst noch ihr Achtelfinale nachholen müssen.

Der VfL hatte in Runde 1 mit 2:0 bei Turbine Potsdam gewonnen, im Achtelfinale Werder Bremen deutlich mit 5:0 besiegt. Um am 9. Mai erneut im Finale von Köln zu stehen, muss jetzt ein Sieg bei der TSG her.

Die Partien im Überblick:

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg

Kickers Offenbach/Bayern München - Carl Zeiss Jena

Bayer Leverkusen - SGS Essen

Eintracht Frankfurt/SC Freiburg - MSV Duisburg