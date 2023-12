Wolfsburg. Mit dem 0:1 gegen Freiburg geht die Talfahrt des Fußball-Bundesligisten weiter. Trainer und Kapitän halten die Mannschaft für intakt.

Niederlagen können mehrere Gründe haben. Mal stimmen Wille und Einsatzbereitschaft nicht. In anderen Fällen fehlen die spielerischen Elemente, um einem Gegner beizukommen. Nach der 0:1-Niederlage von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg waren sich Verantwortliche und Kapitän Maximilian Arnold in einem einig: An der Einstellung hatte es nicht gelegen, dass die Mannschaft ihren eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterherhinkt und dass vom ursprünglichen Ziel – der Qualifikation für die internationalen Plätze – derzeit keiner mehr zu sprechen wagt.