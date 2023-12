Wolfsburg. Nach der Länderspielpause ruckelt es bei den Fußballerinnen des VfL noch gewaltig. Gut, dass sie jetzt wieder trainieren können.

Schon vor der Länderspielpause hatte man bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den Eindruck, dass sie von dem Champions-League-K.o. gegen Paris FC in dieser Saison profitieren; der Leistungsaufschwung in den Partien und im Pokal gegen Werder Bremen (5:0) stimmte zuversichtlich. Am Samstag, unmittelbar nach der Nations-League-Pause in der Bundesliga, zeigte sich im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln einmal mehr, dass der Prozess noch lange nicht zu Ende ist. Nahezu ohne gemeinsames Training im Vorfeld tat sich die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot in der Domstadt extrem schwer, siegte nach einer deutlichen Leistungssteigerung in Hälfte 2 aber verdient mit 4:1 (2:1). Es war ein Spiel, das zeigte: Nur mit Übung wird der VfL in dieser Saison zum Meister.