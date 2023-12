Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist nutzt seine Chancen gegen den SC Freiburg nicht. Gregoritsch schlägt stattdessen für die Gäste zu.

Es war ein wahres Spektakel, als Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg im Januar dieses Jahres den SC Freiburg mit 6:0 in Grund und Boden schoss. Angesichts der sportlich angespannten Situation bei den Grün-Weißen hatte am Samstag wohl selbst der optimistischste Wölfe-Anhänger nicht mit einem erneuten Kantersieg gerechnet. Doch etwas mehr als die 0:1 (0:0)-Niederlage vor 20.146 Zuschauern in der Volkswagen-Arena hätte es doch sein dürfen. Mit dieser rutschen die Wolfsburg noch ein bisschen weiter in die Krise.