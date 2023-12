Wolfsburg. Niko Kovac bekräftigt sein Lob für den Pokalauftritt der Bundesliga-Fußballer. Samstag kehrt Svanberg zurück, Tomás droht auszufallen.

Als Niko Kovac am Freitagmittag vor der Heimpartie von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) den Pressekonferenz-Raum der Volkswagen-Arena betrat, wirbelten draußen die Schneeflocken durch die Luft und bedeckten das Stadionumfeld mit einem weißen Teppich. Winterlich kalt war es vor knapp einem Jahr ebenso, als die Kovac-Elf die Breisgauer zum letzten Mal empfing. Am 21. Januar dieses Jahres gelang den Wölfen ein fulminanter 6:0-Paukenschlag, damals der fünfte Sieg des VfL in Folge. Doch weil man sich von Erfolgen in der Vergangenheit nichts kaufen kann, wollte Kovac darüber nicht allzu viel sprechen. Für ihn und seine Mannschaft zählen heute nur Punkte für die laufende Serie – andernfalls droht das Saisonziel Europa nach dem DFB-Pokal-Aus in Mönchengladbach am Dienstag aus den Augen zu geraten.