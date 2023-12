Wolfsburg. Am Samstag trifft die langjährige Wolfsburgerin mit dem 1. FC Köln auf ihren Ex-Klub - Darum war der Wechsel die richtige Entscheidung.

Den 1. FC Köln verfolgt Tommy Stroot, der Trainer der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, noch etwas intensiver als die anderen Bundesliga-Klubs. Das liegt weniger an einer heimlichen Zuneigung zum Effzeh, sondern vielmehr daran, dass mit Lotta Cordes eine ehemalige Wolfsburgerin dort im Mittelfeld die Fäden zieht. „Ich halte sie für eine tolle Spielerin, für eine Taktgeberin in vielen Bereichen. Ich sehe sie gerne spielen“, sagt er. In der Saison 2021/22 arbeiteten beide beim VfL zusammen, danach wechselte Cordes nach sechs Jahren am Mittellandkanal in die Domstadt. Am Samstag (14 Uhr, live bei MagentaSport) kommt es im Kölner Franz-Kremer-Stadion zum Wiedersehen.