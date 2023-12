Wolfsburg. Eine Ausstiegsklausel, so verrät es VfL-Frauen-Coach Tommy Stroot, gibt es für ihn nicht. Er konzentriert sich auf Wolfsburg.

Deutschlands Fußballerinnen haben sich dank des 0:0 in Wales (und der gleichzeitigen Niederlage Dänemarks gegen Island) für die Play-offs der Nations League qualifiziert, dürfen damit weiter auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris hoffen. Bis dahin könnte die Mannschaft noch von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch trainiert werden. Doch für die Zeit danach benötigt der Deutsche Fußball-Bund eine Alternative auf der Trainer-Position. Nachdem schon bei der Nachfolgeregelung der sportlichen Leitung mit VfL-Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann ein Name aus Wolfsburg gefallen war, ist es bei der Trainer-Frage nichts anderes: Tommy Stroot, Trainer der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, soll mit auf der Liste stehen. Am Donnerstag äußerte er sich zu den Gerüchten.