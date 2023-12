Wolfsburg. Trotz der Krise beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten glaubt Sport-Geschäftsführer Schäfer an die aktuelle VfL-Konstellation.

Auch einige Tage nach dem Aus im DFB-Pokal hallt die Niederlage am Dienstag in Mönchengladbach beim VfL Wolfsburg noch nach. Der Pokal-Wettbewerb sah für die Grün-Weißen nach der besten Möglichkeit aus, die Saison wieder in positive Bahnen zu lenken, nachdem es in den vergangenen Wochen in der Fußball-Bundesliga immer schwieriger wurde. Nun herrscht beim VfL Katerstimmung, und auch der Druck auf Trainer Niko Kovac wächst.