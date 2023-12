Wolfsburg. Die 0:1-Pokalniederlage des Fußball-Bundesligisten wirft die Frage nach dem rechten Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive auf.

Immer wieder stand hinten die Scheune offen beim VfL Wolfsburg. Und das vor allem auf fremden Plätzen. In dieser Saison kassierte der Fußball-Bundesligist gleich in vier Auswärtspartien jeweils drei Gegentore. Beim 0:4 in Mönchengladbach im November wackelte das Netz sogar noch einmal mehr. Trainer Niko Kovac hatte in den jüngsten Wochen mehrfach die Devise ausgegeben, hinten kompakter zu stehen. Bei der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende in Bochum ging das schief. Beim bitteren 0:1-DFB-Pokal-Aus am Dienstagabend bei Borussia Mönchengladbach stand die Defensive lange stabil. Allerdings ging das zulasten der Durchschlagskraft nach vorne, zumal Torjäger Jonas Wind nicht den besten Tag erwischte.