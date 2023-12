Wolfsburg. Der Fußball-Bundesligist steht am Dienstagabend in Mönchengladbach defensiv lange stabil, kassiert in der 120. Minute jedoch das 0:1.

Keine vier Wochen vor dem Dienstagabend hatte der VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga einen rabenschwarzen Abend im Borussia-Park in Mönchengladbach erlebt und eine bittere 0:4-Schlappe kassiert. Bei der Neuauflage im Achtelfinale des DFB-Pokals verpasste die Mannschaft von Niko Kovac jetzt die Chance auf Wiedergutmachung. Mit 0:1 und durch einen Gegentreffer in der letzten Minute der Nachspielzeit unterlagen die Grün-Weißen, verspielten damit die wohl größte Chance auf eine Qualifikation für das internationale Geschäft und sind durch das Pokal-Aus trotz einer engagierten Leistung noch ein Stück weiter in die Krise gerutscht.