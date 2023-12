Wolfsburg. Mit vier Monaten Verspätung spielt der Neuzugang von Eintracht Frankfurt zum ersten Mal für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg.

Wer regelmäßig beim Training der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg vorbeischaut, dem ist sie am Elsterweg in den vergangenen Wochen bereits aufgefallen: Als mit 1,84 Metern größte Spielerin im Kader sticht Camilla Küver, der VfL-Neuzugang von Eintracht Frankfurt, sofort heraus. In den vergangenen Wochen zeigte die sympathische 20-Jährige dann auch ihr Können; erst in den Einheiten mit ihrem neuen Team und am vergangenen Wochenende bei ihrem Debüt beim 5:0 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Werder Bremen auf dem Platz. Küver wird eine große Zukunft prognostiziert, die ersten Eindrücke bestätigen das. Dass sie das nicht schon länger zeigen kann, ist auch in ihrer Verletzungshistorie begründet.