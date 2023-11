Wolfsburg. Vor dem Spiel in Bochum stellen sich zwei Fragen: Rotiert Joakim Maehle nach seiner Krankheit wieder ins Team? Und: Ist Jonas Wind fit?

„We are red, we are white, we are danish dynamite!“ So lautet der bekannte Schlachtruf der dänischen Fußballfans. Wer ihn hört, denkt sofort an die 1980er und 90er Jahre, in denen die dänische Fußball-Nationalmannschaft für Furore sorgte und 1992 in Schweden sensationell die Europameisterschaft holte. Namen wie Trainer Sepp Piontek kommen einem in den Sinn, bei den Spielern denkt man an Preben Elkjaer Larsen, Morten Olsen oder die Laudrup-Brüder. Und auch wenn die Klubfarben des VfL Wolfsburg auf der Farbskala anderswo zu verorten sind, prägten Rot, Weiß und „Danish Dynamite“ auch die ersten Saisonpartien der Wölfe. Vor dem Duell des VfL beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, Ruhrstadion) sind es nun aber gerade die beiden Dänen im Kader von Trainer Niko Kovac, die Fragen aufwerfen.