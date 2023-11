Wolfsburg. Der Brasilianer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg erzielte gegen Leipzig sein Debüttor und wird oft mit Roberto Carlos verglichen.

Roberto Carlos ist ein Idol für viele Fußballer aus Brasilien. Die Schusskraft des einstigen Linksverteidigers ist legendär. Sein berühmtes Freistoßtor gegen Frankreich in der Vorbereitung zur WM 1998 ist in die Fußball-Annalen eingegangen und ließ mit seiner ungewöhnlichen Flugkurve sogar Wissenschaftler rätseln. Ganz so spektakulär war Rogérios 2:1 gegen RB Leipzig nicht. Aber schön war das Tor und zudem ein ganz Besonderes: Es war für den im Sommer aus Italien gekommenen Neuzugang der Premierentreffer im Dress von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg.