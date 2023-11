Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern am Freitagabend einen überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Werder Bremen. Vor allem eine Spielerin glänzt.

Der Lieblingswettbewerb bleibt der Lieblingswettbewerb: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feierten am Freitagabend im DFB-Pokal den 47. Sieg in Serie, schossen Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen vor 2738 Fans im AOK-Stadion mit 5:0 (3:0) ab. Mehr noch als der nächste Erfolg im Pokal, den der VfL in den vergangenen neun Jahren immer gewann, überzeugte die Art und Weise, wie die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot das Viertelfinale erreichte. Für die Tore bei diesem deutlichen wie hochverdienten Sieg sorgten Kapitänin Alexandra Popp (2), Ewa Pajor, die herausragende Vivien Endemann und Jule Brand.