Wolfsburg. Spieler des VfL Wolfsburg zieht nach 1:0 gegen Spanien ins WM-Halbfinale ein. Rassistische Beleidigungen im Netz überschatten Erfolg.

Wie geil ist das denn?! Während sich die A-Nationalmannschaft auch mit neuem Bundestrainer weiter blamiert, spielt die deutsche U17-Auswahl bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Indonesien ein sensationelles Turnier. Am Freitag zog sie dank eines 1:0 (0:0)-Sieges über die starken Spanier ins Halbfinale ein und trifft dort am Dienstag auf Argentinien (3:0-Sieger gegen Brasilien). Im deutschen Team und mit starker Leistung: David Odogu vom VfL Wolfsburg. Doch rassistische Beleidigungen in Richtung einiger deutscher Spieler in den sozialen Medien nach dem Achtelfinal-Erfolg gegen die USA überschatten den tollen Erfolg.