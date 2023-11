Wolfsburg. Werder Bremen ist Wolfsburgs Gegner im DFB-Pokal-Achtelfinale, aber auch der Rasen im AOK-Stadion macht den Fußballerinnen zu schaffen.

Die Wahnsinns-Serie im DFB-Pokal soll weitergehen: Bei 46 Siegen in Serie stehen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, haben den Pokal in dieser Zeit neun Mal gewonnen, die letzte Niederlage gab‘s im November 2013 mit einem 0:1 gegen den 1. FFC Frankfurt. Am Freitagabend (18 Uhr, live bei Wölfe-TV) wird Werder Bremen versuchen, dem Pokal-Märchen der Wolfsburgerinnen im Achtelfinale ein Ende zu bereiten. Die Bremerinnen könnten aus VfL-Sicht nicht der einzige Stolperstein in grün sein. Denn beim VfL gibt es Diskussionen um die Qualität des Rasens im AOK-Stadion.