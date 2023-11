Wolfsburg. Wunderduo und ein starker Ex-Wolf - RB Leipzig stellt die angeschlagene Wolfsburger am Samstag vor viele Herausforderungen.

Der jüngste Sieg des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga liegt weit zurück. Am 30. September fuhr das Team von Trainer Niko Kovac gegen Eintracht Frankfurt zuletzt einen Dreierpack ein. Ein bisschen aufgehellt wurde die herbstliche Punktetristesse in Wolfsburg aber immerhin von einem Erfolgserlebnis: Am 31. Oktober gab es für die Grün-Weißen am Halloween-Tag statt Saures doch noch einmal Süßes in Form des 1:0-DFB-Pokalerfolgs gegen RB Leipzig.