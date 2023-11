Wolfsburg. Der Abwehrspieler von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg ist nach einer Grippe wieder fit und nimmt Trainer Niko Kovac in Schutz.

Für materielle Dinge interessiere er sich nicht besonders, hatte Moritz Jenz in der Vergangenheit bereits mehrfach erzählt. Teure Luxusartikel, die sich Fußballprofis von ihren Gehältern locker leisten können, sind nicht sein Ding. Aber: Eine Vorliebe für Kunst kann er nicht abstreiten. Zwei, drei Bilder habe er in seinem Haus in Düsseldorf durchaus, verriet Jenz kurz nach der Trainingseinheit von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Freitag. Der Gang in Kunstmuseen wirke auf ihn beruhigend, hatte der 24-Jährigen bereits vor längerem berichtet – und ein wenig Gelassenheit kann in diesen Zeiten auch dem Abwehrspieler nicht schaden. Schließlich macht sich nach der jüngsten Negativserie der Mannschaft Sorge und Verärgerung in Verein und Umfeld breit. Auch Jenz persönlich hat schon leichtere Zeiten erlebt.